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Помощник Трампа заразился COVID-19 - Bloomberg

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Коронавирус обнаружили у советника президента США по нацбезопасности О'Брайена, узнали СМИ.
О'Брайен несколько дней не появлялся в своем офисе
О'Брайен несколько дней не появлялся в своем офисе

Помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен получил положительный результат теста на коронавирус, сообщает в понедельник, 27 июля, Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, О'Брайен заразился после семейного мероприятия.

С конца прошлой недели он не появляется в своем офисе, однако, как сообщили агентству собеседники, продолжает удаленно исполнять свои рабочие обязанности.

Когда О'Брайен в последний раз контактировал с Трампом не сообщается.

В Белом доме пока информацию СМИ не комментируют.

Ранее в администрации Трампа заявили, что президент США - самый тестируемый на COVID-19 человек в Америке.

По состоянию на 22 июля никто из приближенных главы Белого дома, ни он сам коронавирусом не заразились.

 

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Теги: помощник, Трамп, Дональд Трамп, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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