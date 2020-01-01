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Упавшего с горы пса спасали 16 добровольцев

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Огромный сенбернар упал с горы и из-за поврежденных лап не мог двигаться. В спасательной операции приняли участие 16 человек.
После вкусняшек Дейзи доверилась людям
После вкусняшек Дейзи доверилась людям
dailymail.co.uk

В Великобритании сенбернар по кличке Дейзи упал с самой высокой горы в Озерном крае. На помощь собаке направилась спасательная команда из 16 добровольцев. Операция по спасению Дейзи длилась пять часов, пишет Daily Mail.

55-килограммового сенбернара обнаружили через несколько часов. У него были повреждены задние лапы и он не мог самостоятельно передвигаться.

Спасатели созвонились с ветеринарами прежде, чем начать транспортировку животного. Дейзи ввели обезболивающее, поместили на носилки и эвакуировали. Отмечается, что предварительно, чтобы вызвать доверие, собаку угостили ее любимыми лакомствами.

"Дейзи очень быстро уселась, положив подбородок на голову добровольца, поняв, что мы пытаемся помочь ей", - рассказали спасатели.

Также добровольцы заявили, что Дейзи была "идеальной потерпевшей" и сейчас восстанавливается после происшествия.

Как сообщалось ранее, собака знаменитой певицы спасла от смерти ее дочь. Артистка уверена, что если бы не Альфи, то ее маленькая дочь трагически бы погибла.

Также Korrespondent.net писал, что появился новый метод пересчета возраста собак в человеческие года.

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Теги: собака, горы, спасение, Великобритания, спасатель, добровольцы
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Источник: korrespondent.net

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