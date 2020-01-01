Упавшего с горы пса спасали 16 добровольцев

Огромный сенбернар упал с горы и из-за поврежденных лап не мог двигаться. В спасательной операции приняли участие 16 человек.

В Великобритании сенбернар по кличке Дейзи упал с самой высокой горы в Озерном крае. На помощь собаке направилась спасательная команда из 16 добровольцев. Операция по спасению Дейзи длилась пять часов, пишет Daily Mail.

55-килограммового сенбернара обнаружили через несколько часов. У него были повреждены задние лапы и он не мог самостоятельно передвигаться.

Спасатели созвонились с ветеринарами прежде, чем начать транспортировку животного. Дейзи ввели обезболивающее, поместили на носилки и эвакуировали. Отмечается, что предварительно, чтобы вызвать доверие, собаку угостили ее любимыми лакомствами.

"Дейзи очень быстро уселась, положив подбородок на голову добровольца, поняв, что мы пытаемся помочь ей", - рассказали спасатели.

Также добровольцы заявили, что Дейзи была "идеальной потерпевшей" и сейчас восстанавливается после происшествия.

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