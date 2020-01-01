Памятник первой жене Наполеона снесли на Мартинике

Префект заморского департамента Франции осудил действия вандалов из числа представителей национального меньшинства.

Инцидент произошел в воскресенье в Фор-де-Франс, административном центре Мартиники top.st

Сторонники независимости острова Мартиника, который является заморским департаментом Франции, разрушили памятники Жозефине Богарне, первой супруге императора Наполеона Бонапарта, и основателю французской колонии на острове Пьеру Белену д`Эснамбюку. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщил префект Мартиники Станислас Казель.

По его словам, инцидент произошел в воскресенье в Фор-де-Франс, административном центре Мартиники. "Префектура осуждает эти действия, которые являются недопустимым насильственным актом со стороны меньшинства", - подчеркнул Казель.

Он отметил, что сейчас в нескольких муниципалитетах созданы комиссии, которые позволят принимать решения относительно дальнейшей судьбы установленных памятников с учетом убеждений и исторических фактов.

"Государство поддерживает эти инициативы, поскольку они предполагают диалог и являются частью демократических дебатов", - заявил префект.

Ранее в местной организации Красный, зеленый, черный заявили, что если власти до 26 июля не уберут памятник Богарне, то его снесут активисты.

На опубликованных в социальных сетях видео вандалы сносят с постамента статую супруги французского императора с помощью тросов, кладут на нее пальмовые ветки и поджигают.

После этого была снесена и разбита расположенная неподалеку статуя д`Эснамбюка, который основал французскую колонию на Мартинике в 1635 году.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о защите памятников, который позволяет карать протестующих тюремным заключением сроком до 10 лет за попытку осквернить какой-либо монумент или статую.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet