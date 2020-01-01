Памятник первой жене Наполеона снесли на Мартинике
Префект заморского департамента Франции осудил действия вандалов из числа представителей национального меньшинства.
Сторонники независимости острова Мартиника, который является заморским департаментом Франции, разрушили памятники Жозефине Богарне, первой супруге императора Наполеона Бонапарта, и основателю французской колонии на острове Пьеру Белену д`Эснамбюку. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщил префект Мартиники Станислас Казель.
По его словам, инцидент произошел в воскресенье в Фор-де-Франс, административном центре Мартиники. "Префектура осуждает эти действия, которые являются недопустимым насильственным актом со стороны меньшинства", - подчеркнул Казель.
Он отметил, что сейчас в нескольких муниципалитетах созданы комиссии, которые позволят принимать решения относительно дальнейшей судьбы установленных памятников с учетом убеждений и исторических фактов.
"Государство поддерживает эти инициативы, поскольку они предполагают диалог и являются частью демократических дебатов", - заявил префект.
Ранее в местной организации Красный, зеленый, черный заявили, что если власти до 26 июля не уберут памятник Богарне, то его снесут активисты.
На опубликованных в социальных сетях видео вандалы сносят с постамента статую супруги французского императора с помощью тросов, кладут на нее пальмовые ветки и поджигают.
После этого была снесена и разбита расположенная неподалеку статуя д`Эснамбюка, который основал французскую колонию на Мартинике в 1635 году.
Напомним, президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о защите памятников, который позволяет карать протестующих тюремным заключением сроком до 10 лет за попытку осквернить какой-либо монумент или статую.
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