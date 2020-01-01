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Памятник первой жене Наполеона снесли на Мартинике

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Префект заморского департамента Франции осудил действия вандалов из числа представителей национального меньшинства.
Инцидент произошел в воскресенье в Фор-де-Франс, административном центре Мартиники
Инцидент произошел в воскресенье в Фор-де-Франс, административном центре Мартиники
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Сторонники независимости острова Мартиника, который является заморским департаментом Франции, разрушили памятники Жозефине Богарне, первой супруге императора Наполеона Бонапарта, и основателю французской колонии на острове Пьеру Белену д`Эснамбюку. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщил префект Мартиники Станислас Казель.
 
 
По его словам, инцидент произошел в воскресенье в Фор-де-Франс, административном центре Мартиники. "Префектура осуждает эти действия, которые являются недопустимым насильственным актом со стороны меньшинства", - подчеркнул Казель. 
 
Он отметил, что сейчас в нескольких муниципалитетах созданы комиссии, которые позволят принимать решения относительно дальнейшей судьбы установленных памятников с учетом убеждений и исторических фактов. 
 
"Государство поддерживает эти инициативы, поскольку они предполагают диалог и являются частью демократических дебатов", - заявил префект.
 
Ранее в местной организации Красный, зеленый, черный заявили, что если власти до 26 июля не уберут памятник Богарне, то его снесут активисты. 
 
На опубликованных в социальных сетях видео вандалы сносят с постамента статую супруги французского императора с помощью тросов, кладут на нее пальмовые ветки и поджигают. 
 
После этого была снесена и разбита расположенная неподалеку статуя д`Эснамбюка, который основал французскую колонию на Мартинике в 1635 году.
 
Напомним, президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о защите памятников, который позволяет карать протестующих тюремным заключением сроком до 10 лет за попытку осквернить какой-либо монумент или статую.

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Теги: памятники и монументы, Франция, вандализм, памятник, активисты
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Источник: korrespondent.net

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