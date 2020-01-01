Эксперты оценили вероятность поражения Трампа на выборах

Разработанная журналом математическая модель оценивает вероятность победы Байдена в коллегии выборщиков как 91%.

Модель предсказывает победу Байдена в 25 штатах, Трампа - в 20

Кандидат от оппозиционной Демократической партии Джозеф Байден на предстоящих выборах президента США победит действующего главу государства Дональда Трампа с вероятностью свыше 90%. Об этом сообщило британское издание Economist со ссылкой на результаты собственного моделирования.

Разработанная журналом математическая модель оценивает вероятность победы Байдена в коллегии выборщиков как 91%, или девять шансов из десяти.

Вероятность повторного успеха Трампа составляет 8% и один шанс из десяти. Количество выборщиков, предположительно проголосующих за Байдена, составляет 250-415, за Трампа - 123-288.

Модель предсказывает победу Байдена в 25 штатах, Трампа - в 20. С вероятностью более 99% победа Байдена прогнозируется в Калифорнии, Орегоне, Иллинойсе, Массачусетсе, Вермонте, Коннектикуте, Нью-Джерси, Делавере, Нью-Йорке, Мэриленде, Род-Айленде, штате Вашингтон и городе Вашингтон (округ Колумбия).

Трамп с высокой вероятностью выиграет в Алабаме, Теннесси, Западной Вирджинии, Кентукки, Арканзасе, Канзасе, Оклахоме, Небраске, Южной и Северной Дакоте, Вайоминге, Юте и Айдахо.

В Техасе с большей вероятностью побеждает Трамп, во Флориде - Байден, но шансы остаются у обоих кандидатов. В Северной Каролине, Аризоне, Огайо, Джорджии, Айове результат голосования остался неопределенным для моделирования.

Как сообщалось, согласно данным опросов СМИ, подконтрольных демократам, наиболее вероятный кандидат Демократической партии на президентских выборах Байден опережает по популярности Трампа на 15%.

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