Израильская армия отразила атаку террористов из Ливана

Израильские армейские подразделения открыли огонь по террористам из стрелкового оружия, пулеметов и танка.

Группа террористов в понедельник, 27 июля 2020 г., попыталась прорваться в Израиль в районе горы Дов на границе с Ливаном. Об этом сообщил официальный представитель армии Израиля Джонатан Конрикус на брифинге.

По его словам, израильские армейские подразделения открыли огонь по террористам из стрелкового оружия, пулеметов и танка.

Кроме того, израильские военные применили дымовую маскировку местности. "Со стороны израильских военных потерь нет", - сказал Конрикус.

Он уточнил, что не имеет информации об использовании противотанковой ракеты со стороны нарушителей границы и об их потерях.

Напомним, ранее авиация Израиля атаковала военные цели в Сирии. Израильский самолет нанес удары по наблюдательным вышкам и разведывательным объектам сирийских военных в ответ на обстрел Голанских высот.