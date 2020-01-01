Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Израильская армия отразила атаку террористов из Ливана

Комментариев: 0
Израильские армейские подразделения открыли огонь по террористам из стрелкового оружия, пулеметов и танка.
Со стороны израильских военных потерь нет, сообщил официальный представитель командования
Со стороны израильских военных потерь нет, сообщил официальный представитель командования
jewishnews.com.ua
 
Группа террористов в понедельник, 27 июля 2020 г., попыталась прорваться в Израиль в районе горы Дов на границе с Ливаном. Об этом сообщил официальный представитель армии Израиля Джонатан Конрикус на брифинге. 
 
 
По его словам, израильские армейские подразделения открыли огонь по террористам из стрелкового оружия, пулеметов и танка.
 
Кроме того, израильские военные применили дымовую маскировку местности. "Со стороны израильских военных потерь нет", - сказал Конрикус.
 
Он уточнил, что не имеет информации об использовании противотанковой ракеты со стороны нарушителей границы и об их потерях.
 
Напомним, ранее авиация Израиля атаковала военные цели в Сирии. Израильский самолет нанес удары по наблюдательным вышкам и разведывательным объектам сирийских военных в ответ на обстрел Голанских высот.
 
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Ливан, Израиль, арабо-израильский конфликт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь