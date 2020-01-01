Израильская армия отразила атаку террористов из Ливана
Израильские армейские подразделения открыли огонь по террористам из стрелкового оружия, пулеметов и танка.
Группа террористов в понедельник, 27 июля 2020 г., попыталась прорваться в Израиль в районе горы Дов на границе с Ливаном. Об этом сообщил официальный представитель армии Израиля Джонатан Конрикус на брифинге.
По его словам, израильские армейские подразделения открыли огонь по террористам из стрелкового оружия, пулеметов и танка.
Кроме того, израильские военные применили дымовую маскировку местности. "Со стороны израильских военных потерь нет", - сказал Конрикус.
Он уточнил, что не имеет информации об использовании противотанковой ракеты со стороны нарушителей границы и об их потерях.
Напомним, ранее авиация Израиля атаковала военные цели в Сирии. Израильский самолет нанес удары по наблюдательным вышкам и разведывательным объектам сирийских военных в ответ на обстрел Голанских высот.
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