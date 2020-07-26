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В Техасе ураган обесточил 270 тысяч домов

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Стихия накрыла районы, наиболее страдающие от эпидемии COVID-19. Губернатор призвал быть осторожными.
 
В США в штате Техас изза урагана "Ханна" 270 тысяч домов остались без света. Об этом сообщает Stormnews. 
 
Ураган принес в штат сильный ветер, скорость которого достигала 150 км/ч, и проливные дожди.
 
Без света остаются 270 тысяч домов. При этом стихия накрыла районы, наиболее страдающие от эпидемии COVID-19. Губернатор штата Грег Эббот просит население проявлять осторожность и не забывать о вирусе из-за шторма.
 
Ураган уже ослабел до тропического шторма и покинул территорию США. Его центр находится на северо-востоке Мексики. Он движется в юго-западном направлении со скоростью 15 км/ч. 
 
 
Напомним, накануне в штате Техас ввели режим ЧС из-за урагана "Ханна".
 

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Теги: США, ураган, непогода
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Источник: korrespondent.net

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