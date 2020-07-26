В Техасе ураган обесточил 270 тысяч домов

Стихия накрыла районы, наиболее страдающие от эпидемии COVID-19. Губернатор призвал быть осторожными.

В США в штате Техас изза урагана "Ханна" 270 тысяч домов остались без света. Об этом сообщает Stormnews.

Ураган принес в штат сильный ветер, скорость которого достигала 150 км/ч, и проливные дожди.

Без света остаются 270 тысяч домов. При этом стихия накрыла районы, наиболее страдающие от эпидемии COVID-19. Губернатор штата Грег Эббот просит население проявлять осторожность и не забывать о вирусе из-за шторма.

Ураган уже ослабел до тропического шторма и покинул территорию США. Его центр находится на северо-востоке Мексики. Он движется в юго-западном направлении со скоростью 15 км/ч.

#Hanna's strong winds and coastal flooding swallowed the streets of Corpus Christi, Texas, yesterday: https://t.co/kHkSmhR1mV pic.twitter.com/pt38odEqyg — AccuWeather (@accuweather) July 26, 2020

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