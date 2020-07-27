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Украинцев в США судят за контрабанду поддельных лекарств

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Обвиняемые признали свою вину и пошли на сотрудничество с американским следствием, им грозит до 20 лет тюрьмы.
Вынесение приговоров в США ожидается 4 ноября
Вынесение приговоров в США ожидается 4 ноября
pixabay.com
 
Директор фонда Здоровая нация Максим Ненадов и сотруднике этого фонда Владимир Николаенко признались в контрабанде в США поддельных лекарств от онкозаболеваний и гепатита. Об этом в понедельник, 27 июля 2020 г., сообщил представитель офиса генерального прокурора Украины Валерий Зимогляд в комментарии информагентству Интерфакс-Украина.
 
 
"Судебное заседание состоялось в США, они признали свою вину, пошли на сотрудничество со следствием, но я бы хотел, чтобы их депортировали в Украину и они понесли наказание тут. Я будут инициировать экстрадицию", - сказал он.
 
Зимогляд уточнил, что вынесение приговоров в США ожидается 4 ноября, Ненадову и Николаенко грозит до 20 лет тюрьмы и до $5 млн штрафов. 
 
Они занимались изготовлением фальсификата дорогостоящих препаратов, в том числе онкогруппы, которые продавали в 18 странах мира, и были задержаны в США местными правоохранительными органами.
 
Препараты выпускались партиями от 1 тыс. до 5-6 тыс. упаковок. Цена такой упаковки достигала нескольких тысяч долларов.
 
Представитель офиса генпрокурора также сообщил, что Ненадов и Николаенко в Украине  являются подозреваемыми в уголовном деле о фальсификации 24 дорогостоящих препаратов для лечения онкологических заболеваний, туберкулеза, гепатита С и В, ВИЧ и других опасных заболеваний.
 
Как сообщалось ранее, в Украину из США экстрадировали мошенника, который скрывался там от исполнения приговора украинского суда.

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Теги: Генпрокуратура, США, суд, лекарства, экстрадиция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Vodavozz    27.07.2020, 20:52
Оценка:  -21
Vodavozz
Зе,надеюсь наш MUД уже выслал ноту протеста?Ааааааааа,хотя о чём это я,это ведь главные хозяева нашей"независимой"и&quo t;суверенной"страны!)))))))) ))))))
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