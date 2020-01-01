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Популярное приложение обвинили в слежке за пользователями - СМИ

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Владельцы iPhone отметили, что камера активируется во время просмотра ленты фотографий в социальной сети.
Пользователи Instagram уличили сервис в слежке
Пользователи Instagram уличили сервис в слежке

Пользователи Instagram уличили приложение в слежке через фронтальную камеру. Об этом сообщило издание The Verge.

Отмечается, что нежелательную активность Instagram отметили юзеры, которые использовали гаджеты iPhone с бета-версией iOS 14.

Благодаря функции оповещения о работающей камере или включенном микрофоне пользователи получали сигнал, что камера включилась "сама по себе" во время просмотра ленты в соцсети, указано в сообщении.

На запрос издания в администрации сервиса заявили, что в приложении возникла ошибка, ее исправлением занимаются.

Ранее Instagram начал блокировать контент, в котором упоминается лечение гомосексуализма.

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Теги: социальная сеть, пользователи, Instagram, Слежка, Инстаграм
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Источник: korrespondent.net

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