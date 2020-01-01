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В Британии COVID-19 впервые подтвердили у кошки

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Владельцам домашних животных рекомендуется часто мыть руки до контактов с питомцами и после.
В Британии коронавирус зафиксировали у кошки
В Британии коронавирус зафиксировали у кошки
pixabay.com

В Великобритании зафиксировали первый случай заболевания кошки коронавирусом. Об этом сообщило Министерство охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития страны в понедельник, 27 июля.

Отмечается, что животное заразилось от своих хозяев, которые инфицировались ранее. При этом власти Соединенного Королевства утверждают, что риска заболеть из-за домашних питомцев нет.

"Хотя речь идет о первом подтвержденном случае заражения животного коронавирусной инфекцией в Великобритании, нет свидетельств, которые позволяют предположить, что животное передало болезнь своим хозяевам или другим домашним животным", - указано в сообщении.

В связи со случившимся в министерстве рекомендовали гражданам, которые живут с животными, чаще мыть руки перед и после контакта с ними.

Как сообщалось, ученые выяснили, что при тесном контакте кошки могут заражать людей коронавирусом, а также передавать его друг другу.

Ранее о случаях заражения домашних питомцев новой коронавирусной инфекцией заявляли в Италии, России, Нидерландах и США.

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Теги: Британия, кошки, домашние животные, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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