Соперница Лукашенко на выборах объяснила, чей Крым

Светлана Тихановская ответила на вопрос о Крыме так, "как принято говорить" в Беларуси.

Кандидат в президенты Беларуси и главный соперник Александра Лукашенко Светлана Тихановская ответила на вопрос hromadske, кому принадлежит Крым, во время интервью Еврорадио в понедельник, 27 июля.

"Можно я скажу так, как принято говорить в нашей стране, как принято по международным законам? Юридически Крым украинский, фактически - российский", - заявила Тихановская, выдержав паузу.

Отмечается, что ранее кандидат уклонилась от прямого ответа на вопрос о Крыме, назвав его "раскалывающим общество".

Напомним, выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа.

Как сообщалось, 25 и 26 июля в разных городах Беларуси в митингах в поддержку Светланы Тихановской приняли участие тысячи людей.

Также оппозиционный кандидат была вынуждена вывезти своих детей за пределы страны из-за угроз в адрес ее самой и ее детей.

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