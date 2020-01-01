Во время столкновений в Багдаде погибли двое протестующих

В Ираке продолжаются антиправительственные протесты. Их участники выступают против коррупции, безработицы и плохого соцобслуживания.

В столице Ирака во время антиправительственных протестов погибли два человека, еще 21 – получил ранения. Об этом во вторник, 28 июля, сообщило агентство АР.

"Двое антиправительственных демонстрантов были убиты и 21 ранен в Багдаде в результате новых столкновений между демонстрантами и иракскими силами безопасности", - указано в сообщении.

Отмечается, что столкновения усилились, когда протестующие отрезали дорогу, которая соединяет два главных перекрестка столицы - площадь Таяран и площадь Тахрир. Пока одни скандировали лозунги об отключении электричества, другие жгли шины.

Чтобы освободить дорогу, иракская полиция применила слезоточивый газ.

Напомним, в Багдаде и других городах в центральной и южной частях Ирака с октября прошлого года проходят антиправительственные акции протеста. Демонстранты требуют всесторонних реформ в стране, борьбы с коррупцией, повышения качества государственных услуг и предоставления возможностей трудоустройства.

Ранее сообщалось о четырех погибших в результате столкновений с полицией Багдада, троих из них застрелили.

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