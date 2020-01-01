На Филиппинах произошло землетрясение

Эпицентр подземных толчков находился в 244 км к северу от города Давао. Очаг залегал на глубине 40 км.

У побережья Филиппин в понедельник, 27 июля, произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По данным сейсмологов, эпицентр находился в 244 км к северу от города Давао с населением около 1,2 миллиона человек. Очаг залегал на глубине 40 км.

Сообщений о пострадавших или разрушениях пока не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее в Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2,0. По расчетам, интенсивность колебаний лежала ниже предела чувствительности людей.

Также сообщалось, что в западной части Китая 23 июля зафиксировали землетрясение силой 6,3 балла по шкале Рихтера. Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.

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