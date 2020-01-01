В Германии два десятка человек спасали сову
В германском городке Бад-Зегеберг в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн в субботу спасатели вытащили молодую сову из 40-метрового колодца. Об этом сообщило издание Die Welt.
Как сообщается, звуки животного из глубокого колодца на территории бывшего замка услышал мужчина, который известил о них полицию.
Вскоре на место событий прибыли спасатели. В первую очередь они зафиксировали низкое содержание кислорода в колодце, поэтому спустили вниз кислородный баллон с трубками, чтобы птице было чем дышать. После этого один из спасателей спустился к птице и вытащил ее наружу.
В операции по спасению совы участвовали 20 человек. Она длилась 3,5 часа, указано в сообщении.
Птицу передали в местный природный парк для восстановления сил. Далее ее выпустят на свободу.
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