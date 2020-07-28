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Ким Чен Ын: Мы стали страной, которая может себя защитить

Комментариев: 3
Лидер Северной Кореи сделал заявление о необходимости наличия ядерного оружия в стране.
Лидер КНДР указал на преимущества ядерного вооружения страны
Лидер КНДР указал на преимущества ядерного вооружения страны
Getty Images

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР как ядерная страна навсегда обеспечила себе мирное существование и национальную безопасность. Об этом во вторник, 28 июля, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Благодаря нашим надежным и эффективным силам ядерного сдерживания больше никогда не будет войны на этой земле, а гарантии нашей национальной безопасности и будущего обеспечены навсегда", - отметил Ким Чен Ын на национальной конференции ветеранов, проведенной по случаю 67-й годовщины подписания соглашения о перемирии в Корейской войне.

Он подчеркнул, что ожесточенная борьба с врагами продолжается, и КНДР никогда не перестанет "оттачивать самый мощный национальный оборонный потенциал", с которым силы других стран не смогут сравниться.

"Мы стали страной, которая может защитить себя от любого типа давления, военных угроз и шантажа", - добавил лидер страны.

Как сообщал Корреспондент.net, 18 июля Ким Чен Ын обсудил боеготовность армии КНДР на расширенном заседании Центрального военного комитета правящей Трудовой партии Северной Кореи.

Ранее в республике заявили, что Северная Корея сейчас не считает для себя возможным провести денуклеаризацию, однако это не означает, что в будущем она никогда этого не сделает.

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Теги: Северная Корея, ядерное оружие, КНДР, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Колишній-східняк    28.07.2020, 07:15
Оценка:  +1
Колишній-східняк
А мы своё ядерное оружие отдали, наивно поверив заверениям будапештских "гарантов". І тепер маємо те, що маємо.
Extraterrestre    28.07.2020, 06:28
Оценка:  +3
Extraterrestre
кому эта е-анутая страна нужна....?
Extraterrestre    28.07.2020, 06:26
Оценка:  +2
Extraterrestre
лучше бы в зал сходил...придурок
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