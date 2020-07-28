Ким Чен Ын: Мы стали страной, которая может себя защитить

Лидер Северной Кореи сделал заявление о необходимости наличия ядерного оружия в стране.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР как ядерная страна навсегда обеспечила себе мирное существование и национальную безопасность. Об этом во вторник, 28 июля, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Благодаря нашим надежным и эффективным силам ядерного сдерживания больше никогда не будет войны на этой земле, а гарантии нашей национальной безопасности и будущего обеспечены навсегда", - отметил Ким Чен Ын на национальной конференции ветеранов, проведенной по случаю 67-й годовщины подписания соглашения о перемирии в Корейской войне.

Он подчеркнул, что ожесточенная борьба с врагами продолжается, и КНДР никогда не перестанет "оттачивать самый мощный национальный оборонный потенциал", с которым силы других стран не смогут сравниться.

"Мы стали страной, которая может защитить себя от любого типа давления, военных угроз и шантажа", - добавил лидер страны.

Как сообщал Корреспондент.net, 18 июля Ким Чен Ын обсудил боеготовность армии КНДР на расширенном заседании Центрального военного комитета правящей Трудовой партии Северной Кореи.

Ранее в республике заявили, что Северная Корея сейчас не считает для себя возможным провести денуклеаризацию, однако это не означает, что в будущем она никогда этого не сделает.

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