В Мексике четыре человека стали жертвами урагана Ханна

Ураган привел к сильным наводнениям в трех мексиканских штатах – Тамаулипас, Коауила и Нуэво-Леон.

В результате первого в этом году в Атлантическом океане урагана Ханна на севере Мексики погибли четыре человека. Еще шесть считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает газета El Pa'is во вторник, 28 июля.

Указано, что ураган привел к сильным наводнениям в трех штатах – Тамаулипас, Коауила и Нуэво-Леон.

В городе Рейноса проливные дожди, вызванные Ханной, затопили детскую больницу. Стихия обрушилась на штат Тамаулипас в разгар коронавируса.

Напомним, 26 июля мощный ураган Ханна обрушился на побережье американского штата Техас. В ряде его округов было введено чрезвычайное положение.

Также сообщалось, что в Техасе 270 тысяч домов остались без электричества.

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