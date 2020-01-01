Букеровская премия объявила длинный список номинантов

Авторы девяти из тринадцати отобранных произведений – женщины, а в случае восьми авторов речь идет о дебютных работах.

Тринадцать писателей вошли в длинный список Букеровской премии (Man Booker Prize). Среди них и двукратная обладательница этой престижной награды в области литературы на английском языке британка Хилари Мэнтел. Об этом сообщается на сайте премии.

Больше всего писателей – девять – в этом году представляют США, из них трое с двойным гражданством. Это Дайан Кук, Эвнил Доши, Кайли Рид, Брэндон Тейлор, Энн Тайлер, Си Пэм Чжан, Колум Маккэнн (Ирландия и США), Мааза Менгисте (Эфиопия и США), Дуглас Стюарт (Шотландия и США).

От Великобритании в длинный список премии пробились три автора: Хилари Мэнтел, Гэбриел Краузе и Софи Уорд. Еще одна писательница, Цици Дангарембга, представляет Зимбабве.

Авторы девяти из тринадцати отобранных произведений – женщины, а в случае восьми авторов речь идет о дебютных работах.

Книги, вошедшие в длинный список, были отобраны из 162 произведений, опубликованных в Великобритании или Ирландии с 1 октября 2019 года.

Короткий список, в который войдут 6 из 13 писателей, будет обнародован 15 сентября, а имя обладателя премии и причитающегося приза в 50 тысяч фунтов стерлингов ($64 тысячи) будет оглашено в ноябре.

Букеровская премия – одна из самых престижных литературных наград в мире. Она была учреждена в 1968 году. Впервые вручение награды состоялось в 1969 году. До 2013 года Букеровская премия присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве. Однако затем жюри премии позволило претендовать на нее писателям из других стран мира за произведение, написанное на английском языке и опубликованное в Соединенном Королевстве.

Напомним, в 2019 году Букеровскую премию получили сразу две писательницы – канадка Маргарет Этвуд и британка Бернардина Эваристо.

Также сообщалось, что писательница и преподавательница из Омана Джоха Альхартхи стала лауреатом Международной Букеровской премии 2019 года.

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