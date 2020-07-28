В Польше открыли новое помещение посольства Украины

Дмитрий Кулеба поблагодарил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Польша Андрея Дещицу.

В Варшаве открыли новое современное здание украинского посольства, на мероприятии присутствовал глава МИД Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Он сказал, что "это здание символизирует ту Украину, которую мы строим".

Новое здание расположено в районе Варшавы Мокотове. В посольстве в первую очередь начнет работу консульский отдел.

"Это помещение поражает. Оно с самого входа показывает Украину именно такой, какой мы хотим, чтобы ее видели за границей. Современной, комфортной, элегантной, удобной и полной смыслов", - заявил украинский министр.

Еще он выразил особую признательность чрезвычайному и полномочному послу Украины в Республике Польша Андрею Дещице за то, что он довел этот важный проект к завершению.

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