Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Польше открыли новое помещение посольства Украины

Комментариев: 1
Дмитрий Кулеба поблагодарил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Польша Андрея Дещицу.
Кулеба прибывает в Польше с визитом
Кулеба прибывает в Польше с визитом
МИД
 
В Варшаве открыли новое современное здание украинского посольства, на мероприятии присутствовал глава МИД Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
 
Он сказал, что "это здание символизирует ту Украину, которую мы строим".
 
Новое здание расположено в районе Варшавы Мокотове. В посольстве в первую очередь начнет работу консульский отдел.
 
"Это помещение поражает. Оно с самого входа показывает Украину именно такой, какой мы хотим, чтобы ее видели за границей. Современной, комфортной, элегантной, удобной и полной смыслов", - заявил украинский министр.
 
Еще он выразил особую признательность чрезвычайному и полномочному послу Украины в Республике Польша Андрею Дещице за то, что он довел этот важный проект к завершению.
 
 
 
Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 27-28 июля пребывает с визитом в Польше.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Польша, посольство, Дмитрий Кулеба
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
haarp    28.07.2020, 10:12
Оценка:  -21
haarp
А в Бангкоке в торговом центре бутик для магазина снимают , типа тоже посольство - нищеброды
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь