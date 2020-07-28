В Польше открыли новое помещение посольства Украины
Дмитрий Кулеба поблагодарил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Польша Андрея Дещицу.
В Варшаве открыли новое современное здание украинского посольства, на мероприятии присутствовал глава МИД Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
Он сказал, что "это здание символизирует ту Украину, которую мы строим".
Новое здание расположено в районе Варшавы Мокотове. В посольстве в первую очередь начнет работу консульский отдел.
"Это помещение поражает. Оно с самого входа показывает Украину именно такой, какой мы хотим, чтобы ее видели за границей. Современной, комфортной, элегантной, удобной и полной смыслов", - заявил украинский министр.
Еще он выразил особую признательность чрезвычайному и полномочному послу Украины в Республике Польша Андрею Дещице за то, что он довел этот важный проект к завершению.
Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 27-28 июля пребывает с визитом в Польше.
Отметим, что по состонию на начало июля большинство диппредставительств Украины в мире возобновили работу.
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