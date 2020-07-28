В США число жертв пандемии превысило 150 тысяч

Уровень смертности от коронавируса COVID-19 в США уже составляет 454 на 1 млн жителей страны.

В США с начала пандемии коронавируса COVID-19 от связанных с ним заболеваний умерли 150 444 человека. Такие данные обнародовал статистический портал Worldometer во вторник, 28 июля.

Указано, что только за последние 24 часа в США от коронавируса скончались 596 человек (третий результат в мире – ред.). Уровень смертности от коронавируса составляет 454 на 1 млн жителей страны.

При этом за последние 24 часа в США было подтверждено 61,5 тысяч новых случаев заражения. Общее число инфицированных американцев составляет более 4,4 млн.

С начала пандемии выздоровели уже 2,1 млн жителей США. Но примерно столько же в стране насчитывается активных случаев коронавируса. В отделениях реанимации находятся 19,1 тысяч американцев.

Накануне сообщалось, что в США начался финальный этап самых масштабных в мире испытаний вакцины против коронавируса. В тестировании примут участие 30 тысяч человек.

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