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В США число жертв пандемии превысило 150 тысяч

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Уровень смертности от коронавируса COVID-19 в США уже составляет 454 на 1 млн жителей страны.
США стали мировым центром пандемии коронавируса
США стали мировым центром пандемии коронавируса

В США с начала пандемии коронавируса COVID-19 от связанных с ним заболеваний умерли 150 444 человека. Такие данные обнародовал статистический портал Worldometer во вторник, 28 июля.

Указано, что только за последние 24 часа в США от коронавируса скончались 596 человек (третий результат в мире – ред.). Уровень смертности от коронавируса составляет 454 на 1 млн жителей страны.

При этом за последние 24 часа в США было подтверждено 61,5 тысяч новых случаев заражения. Общее число инфицированных американцев составляет более 4,4 млн.

С начала пандемии выздоровели уже 2,1 млн жителей США. Но примерно столько же в стране насчитывается активных случаев коронавируса. В отделениях реанимации находятся 19,1 тысяч американцев.

Накануне сообщалось, что в США начался финальный этап самых масштабных в мире испытаний вакцины против коронавируса. В тестировании примут участие 30 тысяч человек.

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Теги: США, эпидемия, жертвы, пандемия, смертность, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
zurbuk    28.07.2020, 10:05
Оценка:  0
zurbuk
Такое впечатление, что Трамп уничтожает американцев. Как Зеленский украинцев на фронте.
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