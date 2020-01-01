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Болгария вернула ограничения на въезд для украинцев

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Еще недавно гражданам Украины было разрешено въезжать на территорию Болгарии без прохождения двухнедельного карантина.
С 16 июля Болгария ослабила ограничения для украинцев
С 16 июля Болгария ослабила ограничения для украинцев
pixabay.com
 
Болгария снова ужесточила правила въезда для украинцев после недавнего послабления. Об этом говорится на сайте МИД.
 
"С 28 июля граждане Северной Македонии, Сербии, Албании, Косово, Боснии и Герцеговины, Черногории, Молдовы, Израиля и Кувейта могут въехать в Болгарию с отрицательным ПЦР-тестом, проведенным за последние 72 часа. Для граждан Украины требование предъявить отрицательный ПЦР-тест будет действовать с 30 июля", - сказано в сообщении. 
 
Ранее Корреспондент писал, что с 16 июля гражданам Украины было разрешено въезжать на территорию Болгарии без прохождения 14-дневного карантина и без теста на коронавирус.
 
Напомним, 16 июля сообщалось, что украинцев не пропустят в ЕС минимум еще две недели.

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Теги: Болгария, карантин, тестирование, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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