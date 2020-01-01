Болгария вернула ограничения на въезд для украинцев

Еще недавно гражданам Украины было разрешено въезжать на территорию Болгарии без прохождения двухнедельного карантина.

Болгария снова ужесточила правила въезда для украинцев после недавнего послабления. Об этом говорится на сайте МИД.

"С 28 июля граждане Северной Македонии, Сербии, Албании, Косово, Боснии и Герцеговины, Черногории, Молдовы, Израиля и Кувейта могут въехать в Болгарию с отрицательным ПЦР-тестом, проведенным за последние 72 часа. Для граждан Украины требование предъявить отрицательный ПЦР-тест будет действовать с 30 июля", - сказано в сообщении.

Ранее Корреспондент писал, что с 16 июля гражданам Украины было разрешено въезжать на территорию Болгарии без прохождения 14-дневного карантина и без теста на коронавирус.

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