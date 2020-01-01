Трамп пожаловался на негативные тренды о нем в Twitter
Американский лидер Дональд Трамп написал в своем сообщении, что в Twitter очень много трендов и "все о нем".
Президент США Дональд Трамп написал в адрес Twitter гневный пост и отметил, что соцсеть "раскручивает" его негативный образ. Об этом глава Белого дома написал в Twitter
"Как отвратительно видеть так называемые "тренды" в Twitter, где ооочень много трендов обо мне, и ни одного хорошего. Они ищут все, что только могут, делают так, чтоб найденное выглядело как можно хуже, и раскручивают, пытаясь сделать трендом. Действительно нелепо, незаконно и, конечно же, очень несправедливо!" - написал Трамп.
Отметим, соцсеть Twitter нередко блокирует посты Трампа, которые он публикует. К примеру, в прошлом месяце администрации соцсети заблокировала видеоролик предвыборной кампании президента США Дональда Трампа.
Также недавно Twitter снова удалила пост президента США Дональда Трампа. Причиной стала жалоба о нарушении авторских прав.
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