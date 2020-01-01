Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп пожаловался на негативные тренды о нем в Twitter

Комментариев: 0
Американский лидер Дональд Трамп написал в своем сообщении, что в Twitter очень много трендов и "все о нем".
Трамп пожаловался на соцсеть
Трамп пожаловался на соцсеть
 
Президент США Дональд Трамп написал в адрес Twitter гневный пост и отметил, что соцсеть "раскручивает" его негативный образ. Об этом глава Белого дома написал в Twitter
 
"Как отвратительно видеть так называемые "тренды" в Twitter, где ооочень много трендов обо мне, и ни одного хорошего. Они ищут все, что только могут, делают так, чтоб найденное выглядело как можно хуже, и раскручивают, пытаясь сделать трендом. Действительно нелепо, незаконно и, конечно же, очень несправедливо!" - написал Трамп.
 
Отметим, соцсеть Twitter нередко блокирует посты Трампа, которые он публикует. К примеру, в прошлом месяце администрации соцсети заблокировала видеоролик предвыборной кампании президента США Дональда Трампа.
 
Также недавно Twitter снова удалила пост президента США Дональда Трампа. Причиной стала жалоба о нарушении авторских прав.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, twitter, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь