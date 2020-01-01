Военная база США в Ираке попала под ракетный обстрел
В Ираке обстреляли американскую военную базу, которая расположена на севере от Багдада. В то время там находились военные США и иракские военнослужащие. Об этом накануне сообщило издание Shafaaq News.
Указано, что четыре реактивных снаряда типа Катюша упали на базу Эт-Таджи. После чего в небо над военной базой поднялись боевые вертолеты.
Пока нет информации о пострадавших и разрушениях.
Отметим, база Эт-Таджи ранее не раз подвергалась ракетным ударам. В последний раз об этом сообщалось 13 июня.
А 11 марта в результате ракетного обстрела базы Эт-Таджи погибли двое военнослужащих США и еще один военный международной коалиции. Ранения получили 12 человек.
В ответ на эту атаку американская авиация ударила по базе иракского ополчения на границе Сирии с Ираком.
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