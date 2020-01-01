Большинство случаев COVID-19 в мире выявлено в крупных городах

Люди в мегаполисах более уязвимы к коронавирусу из-за устройства городов, а также работы и передвижений.

ООН: 90% случаев коронавируса в мире приходится на крупные города Flickr

В докладе ООН о распространении коронавируса в мире сказано, что эпицентром пандемии стали мегаполисы. Об этом со ссылкой на документ пишет kommersant во вторник, 28 июля.

"На крупные города приходится 90% всех случаев. Крупные города бывают уязвимы из-за их организации, особенностей условий жизни, работы и передвижений их жителей", - сказано в исследовании.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости защитить наиболее уязвимых жителей мегаполисов. В частности, следует создавать приюты и новые дома для бездомных.

"Это наш шанс сделать мир лучше, чем до пандемии, создать более устойчивые, инклюзивные и экологичные города", - подчеркнул Гутерриш.

Напомним, что ранее ООН призвала ввести базовый доход из-за пандемии. Базовый доход для самых бедных в развивающихся странах поможет замедлить распространение коронавируса, считают в организации.

Также сообщалось, что ВОЗ заявила об ухудшении пандемии. Из-за ускорения заболеваемости ВОЗ созвала заседание комитета по чрезвычайным ситуациям.

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