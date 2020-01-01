В Пакистане пять полицейских погибли в перестрелке
В Пакистане по меньшей мере пять сотрудников контртеррористического департамента полиции города Гилгит погибли и еще пять получили ранения в результате перестрелки с нелегальными торговцами оружием. Об этом сообщает телеканал Geo.tv во вторник, 28 июля.
Указано, что в ночь на вторник полиция Гилгита проводила операцию по задержанию нелегальных торговцев оружием в округе Диамир провинции Гилгит-Балтистан.
Преступники открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, в результате чего были убиты пятеро полицейских, еще пятеро получили ранения. Также в ходе перестрелки погибли двое гражданских.
После этого местные жители заблокировали шоссе, заявив, что полиция совершила рейд на основании ложной информации и убила студента.
"Подозреваемые были причастны к нелегальной торговле оружием", – заверил переходный главный министр провинции Афзал Хан. По его указанию в ближайшее время должен быть подготовлен развернутый отчет об инциденте.
Напомним, в июне в Пакистане восемь человек погибли и еще семь получили ранение при нападении на здание фондовой биржи в Карачи.
Позже Пакистан обвинил Индию в теракте в Карачи. При этом доказательства причастности индийских спецслужб к нападению на фондовую биржу так и не были приведены.
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