В ВОЗ назвали предполагаемую дату появления вакцина от COVID-19

Действенная вакцина может появиться в середине 2021 года, считают в организации, так как сейчас в мире разрабатывают более 20 вакцин.

Вакцина от COVID-19 может появиться в середине 2021 года

Вакцина широкого применения от COVID-19 может стать доступной уже в середине 2021 года. Об этом заявила эксперт ВОЗ Сумия Сваминатан в интервью DPA во вторник, 28 июля.

"В настоящее время более 20 потенциальных вакцин находятся на стадии клинических испытаний. Мы надеемся, что некоторые из них будут эффективными. Исходя из того, что шансы на эффективность каждой вакцины колеблются на уровне 10%, это означает, что 2-3 или даже больше могут быть действенными. Поэтому если быть практичными, то следует ожидать широко доступную вакцину где-то в середине 2021 года", - сказала Сваминатан.

В то же время у пациентов, поборовших коронавирус, со временем исчезают антитела, но это еще "не означает, что исчезает иммунитет", подчеркнула эксперт. Науке известно о различных путях, которыми организм защищается, в частности существуют клетки памяти.

Напомним, что ранее в США стартовали крупнейшие испытания вакцины от коронавируса. В тестировании препарата примут участие 30 тысяч добровольцев, которые не будут знать, получили ли они реальную вакцину или плацебо.

Также сообщалось, что Индия начала тестировать вакцину от коронавируса на людях. Вакцина-кандидат, Коваксин, входит в число почти двух десятков, которые проходят испытания на людях во всем мире.

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