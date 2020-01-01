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В ВОЗ не нашли подтверждений сезонности коронавируса

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Системы здравоохранения могут испытать дополнительную нагрузку, если сезонная вспышка гриппа совпадет по времени с интенсивным распространением коронавируса.
Коронавирус быстро распространяется в странах, находящихся на разных широтах
Коронавирус быстро распространяется в странах, находящихся на разных широтах

Сезонный характер коронавируса COVID-19 пока не находит подтверждения. Об этом сказала на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, сообщает ТАСС во вторник, 28 июля.

"Сезон, видимо, не влияет на передачу вируса", – сказала она и обратила внимание на быстрое распространение инфекции в ряде стран, находящихся на разных широтах и проходящих через разные сезоны – как в Северном, так и Южном полушарии.

Харрис подчеркнула, что распространению коронавируса могут благоприятствовать большие скопления людей, при которых не соблюдается социальная дистанция.

"Там, где люди находятся в тесном контакте, мы видим интенсивную передачу", – пояснила она.

Харрис напомнила, что в отличие от COVID-19 грипп является сезонным заболеванием.

"Мы видим увеличение случаев гриппа зимой. В Южном полушарии сейчас зима. Примечательно, что мы видим высокий уровень заболеваемости COVID-19, но мы не наблюдаем сейчас высокого уровня заболеваемости гриппом", – отметила официальный представитель, добавив: "Мы ожидаем более позднего наступления сезона гриппа в Южном полушарии".

ВОЗ обеспокоена тем, что системы здравоохранения могут испытать дополнительную нагрузку, если сезонная вспышка гриппа совпадет по времени с интенсивным распространением коронавируса. Организация призывает население вакцинироваться от гриппа, поскольку это "поможет по крайней мере ограничить вспышку этого вируса", констатировала Харрис.

Она пояснила, что нынешнюю фазу COVID-19 следует считать первой, а не второй. По ее словам, следует ожидать "одной большой волны", которая будет "то увеличиваться, то несколько снижаться".

Ранее в ООН заявили, что большинство случаев COVID-19 в мире выявлено в крупных городах. Люди в мегаполисах оказались более уязвимы к инфекции из-за устройства городов, а также работы и передвижений.

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Теги: грипп, эпидемия, ВОЗ, инфекция, пандемия, эпидемия грипп, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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