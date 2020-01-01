Биткоин подорожал в три раза за время карантина

В марте биткоин стоил $3800, но теперь подорожал до $11 400. При этом капитализация всего рынка цифровых активов достигла $322 млрд.

С начала карантина биткоин подорожал в три раза

Биткоин стремительно подорожал до $11 400, при этом за последние сутки курс вырос на 7%. Об этом сообщает криптовалютная биржа Binance.com во вторник, 27 июля.

Таким образом после мартовской цены в $3800, сейчас курс вырос на 200%.

Объем торгов активом за сутки увеличился на 45%, до $35 млрд. Доля BTC на рынке поднялась до 63%. Криптовалюта Ethereum, которая вчера дорожала сильнее других, сегодня дешевеет на 2%, до $318. Столько же потерял токен Cardano. В то же время цена Litecoin, Bitcoin Cash и Bitcoin SV выросла на 8-9%.

В то же время из ста ведущих по капитализации криптовалют наибольший рост показала THORChain - 18%. Сильнее других подешевела Ampleforth - на 22%. Капитализация всего рынка цифровых активов достигла $322 млрд.

Ранее сообщалось, что прибыльность добычи биткоина упала в два раза. Эксперты ранее предполагали, что это событие вызовет резкое подорожание биткоина по отношению к доллару.

Также СМИ писали, что копы майнили криптовалюту на конфискованных компьютерах. Сотрудники ГБР провели обыски у начальника Витовского райотдела подполковника Дмитрия Носова, его заместителя и нескольких оперативников, утверждают СМИ.

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