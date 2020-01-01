В Египте осудили девушек за "пропаганду аморальности"

Пятеро блогеров приговорили к двум годам в тюрьме из-з их постов в социальных сетях. Они должны также заплатить штраф в размере 19 тысяч долларов.

В Египте пять девушек-блогеров посадили в тюрьму из-за "аморальных" публикаций в социальных сетях. Об этом сообщает Reuters.

Жительницу Каира, 20-летнюю студентку Ханин Хоссам признали виновной в "поощрении знакомств с мужчинами в видеоприложении" и заработке на этом.

Других блогеров посадили за распространение "непристойного контента" в TikTok и Instagram. Одну из осужденных признали виновной в торговле людьми.

Еще двух местных жительниц признали виновными в помощи первым двум заключенным.

Каждая из осужденных пользовательниц сети должна также заплатить штраф в размере 19 тысяч долларов. Представители защиты намерены обжаловать приговор.

Ранее сообщалось, что на Светлану Лободу подали в суд за гей-пропаганду. Также Корреспондент писал о том, что блогер назвала свою цену и навлекла гнев сети.

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