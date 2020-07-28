Иран отработал атаку на авианосец США

Корпус стражей исламской революции проводит маневры под кодовым названием Великий пророк-14.

В Иране военные отработали атаку на американский авианосец в ходе учений, проходящих в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива. Для этого они использовали копию корабля, сообщает агентство Tasnim во вторник, 28 июля.

Указано, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сегодня проводит маневры в южной части страны под кодовым названием Великий пророк-14 с участием военно-морских и аэрокосмических сил.

При проведении учений иранские вооруженные силы получают данные с спутника Нур – первого военного спутника Ирана, который был выведен на орбиту в апреле текущего года.

Агентство опубликовало момент запуска ракеты с боевого вертолета. Также сообщается, что иранские военные отработали меры по захвату авианосца при помощи катеров и вертолетов.

Напомним, в прошлом году военные Ирана пригрозили "отправить на дно" американские военные корабли с помощью секретного оружия, если они совершат "какую-то глупость".

Также сообщалось, что в мае во время учений эсминец Jamaran ВМС Ирана по ошибке обстрелял и потопил дружественный корабль. Тогда погибли 19 человек и еще 15 получили ранения.

А недавно в иранском портовом городе Бушер загорелись семь кораблей.

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