Джонсон заявил о второй волне COVID в некоторых странах

Британский премьер также высказался за введение карантина для граждан Великобритании, прибывающих из Испании.

Джонсон сообищил, что надо готовиться ко второй волне AFP

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что в некоторых странах Европы заметна вторая волна пандемии коронавируса. Об этом сообщает Sky News.

"Давайте будем абсолютно честны по поводу того, что происходит в Европе, среди некоторых наших европейских друзей. Я боюсь, что в некоторых местах мы начинаем видеть признаки второй волны пандемии", - сказал глава британского правительства.

Также он поддержал введенный недавно обязательный двухнедельный карантин для лиц, прибывающих из Испании. Поскольку в этой стране отдыхают сотни тысяч британцев.

"То, что мы должны сделать, - предпринять быстрые и решительные действия в тех случаях, когда мы считаем, что риски снова начинают расти", - сказал Джонсон.

Отметим, что в ряде европейский стран, в частности, в Бельгии, Испании, Франции, фиксируют значительный рост числа больных.

Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью газете The Daily Telegraph заявил, что европейские страны должны подготовиться ко второй волне коронавирусной инфекции, уделив особое внимание укреплению систем здравоохранения и наращиванию потенциала медицинских учреждений, первичной медико-санитарной помощи и отделений интенсивной терапии. По его словам, осенью континент может столкнуться со второй волной коронавируса, которая может сопровождаться сезонным всплеском заболеваемости гриппом и корью.

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