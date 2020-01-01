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Джонсон заявил о второй волне COVID в некоторых странах

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Британский премьер также высказался за введение карантина для граждан Великобритании, прибывающих из Испании.
Джонсон сообищил, что надо готовиться ко второй волне
Джонсон сообищил, что надо готовиться ко второй волне
AFP
 
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что в некоторых странах Европы заметна вторая волна пандемии коронавируса. Об этом сообщает Sky News.
 
 
"Давайте будем абсолютно честны по поводу того, что происходит в Европе, среди некоторых наших европейских друзей. Я боюсь, что в некоторых местах мы начинаем видеть признаки второй волны пандемии", - сказал глава британского правительства.
 
Также он поддержал введенный недавно обязательный двухнедельный карантин для лиц, прибывающих из Испании. Поскольку в этой стране отдыхают сотни тысяч британцев. 
 
"То, что мы должны сделать, - предпринять быстрые и решительные действия в тех случаях, когда мы считаем, что риски снова начинают расти", - сказал Джонсон.
 
Отметим, что в ряде европейский стран, в частности, в Бельгии, Испании, Франции, фиксируют значительный рост числа больных. 
 
Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью газете The Daily Telegraph заявил, что европейские страны должны подготовиться ко второй волне коронавирусной инфекции, уделив особое внимание укреплению систем здравоохранения и наращиванию потенциала медицинских учреждений, первичной медико-санитарной помощи и отделений интенсивной терапии. По его словам, осенью континент может столкнуться со второй волной коронавируса, которая может сопровождаться сезонным всплеском заболеваемости гриппом и корью.
 

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Теги: инфекция, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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