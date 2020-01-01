В Петербурге столкнулись два поезда

В РЖД сообщили, что в результате столкновения никто не пострадал, ущерба окружающей среде нет.

В Санкт-Петербурге два грузовых состава столкнулись и сошли с рельсов. Движение пассажирских поездов организовано по резервному маршруту. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС города.

"В 14:39, Санкт-Петербург, Фрунзенский район, Малая Балканская, ж/д станция грузовая Купчинская, касательное столкновение двух грузовых составов №3812 и №1255 (электровозами) с последующим сходом с рельсов двух электровозов и одного пустого полувагона. Движение пассажирских поездов организовано по резервному маршруту", - сказано в сообщении.

В РЖД заявили, что пострадавших нет, столкновение не повлияло на график движения пассажирских поездов.

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