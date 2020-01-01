За пять месяцев 2020 года туризм потерял втрое больше, чем в 2009 году

В этот период доходы от туристической отрасли упали на $320 млрд. В мае 2020 года число турпоездок на 98% ниже, чем в мае 2019 года.

В январе-мае 2020 года количество международных туристических поездок сократилось на 56% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, то есть на на 300 млн. Об этом сообщает Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) во вторник, 28 июля.

Такое сокращение уже привело к падению доходов от туризма на $320 млрд, что втрое превышает аналогичный показатель во время глобального экономического кризиса 2009 года. При этом в мае число поездок сократилось на 98% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

"Последние данные показывают, насколько важно как можно быстрее возобновить туризм, как только это становится безопасным. Драматическое падение международного туризма ставит многие домохозяйства на грань выживания, особенно в развивающихся странах. Правительства в каждом регионе мира несут двойную ответственность: они должны сохранять здоровье своих граждан и одновременно защищать бизнес и рабочие места", - заявил генсек UNWTO Зураб Пололикашвили.

Организация отмечает также некоторое оживление в отрасли, особенно в Северном полушарии, связанное с открытием границ ЕС 1 июля.

"Но пока туризм начал потихоньку восстанавливаться в некоторых странах, индекс доверия в отрасли упал до рекордно низких значений. Большинство международных экспертов ожидают восстановления туризма не раньше второй половины 2021 года", - добавили в UNWTO.

В то же время восстановлению препятствуют закрытые границы во многих странах, а также то, что пока поставлены на паузу основные "рынки-поставщики туристов" - США и Китай. Кроме того, есть опасения второй волны коронавируса, а также связанные с ней новые ограничения и блокировки.

Напомним, что ранее в МВФ дали совет, как справиться с коронакризисом. Власти должны инвестировать в капитал компаний, а не кредитовать их, считает главный экономист фонда.

Также сообщалось, что Лагард предупредила о глубоких изменениях в экономике из-за пандемии. Из-за коронавируса ускорится переход к дигитализации и автоматизации, цепочки поставок станут более короткими, а промышленность - более экологичной.

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