Турция останавливает геологическую разведку в Средиземном море

Между Анкарой и Афинами возник конфликт из-за разведки месторождений газа и нефти в спорных водах.

Вокруг Турции продолжаются скандалы с освоением месторождений в Средиземном море Анадолу

Власти Турция решили приостановить разведку ископаемых в спорных водах Восточного Средиземноморья после протеста Греции, пишет AP.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин сообщил, что Реджеп Тайип Эрдоган сказал своим помощникам "быть конструктивными и отложить это (геологическую разведку. - Ред.) на некоторое время".

В то же время Калын призвал Грецию решать проблемы с Турцией на двусторонней основе, не вовлекая в процесс прочие страны. "Каждый должен продолжать работать на своих континентальных шельфах и вести совместную работу в спорных районах... Для Греции не будет возможным добиться результатов, используя свое членство в ЕС в качестве способа давления", - отметил он.

Турция собиралась направить исследовательское судно Oruc Reis и два вспомогательных судна для геологической разведки в водах к югу от греческих островов Родос, Карпатос и Кастеллоризо. Это заявление усилило напряженность в отношениях с соседней Грецией и вызвало критику со стороны США, Франции и других европейских стран.

Турция обвинила Грецию в попытке лишить ее выгод от обнаружения нефти и газа в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, утверждая, что морские границы для коммерческой эксплуатации должны быть разделены между Грецией и Турцией на равноправной основе. Афины заявляют, что позиция Турции является нарушением международного права.

Напомним, в ноябре 2019 года Совет ЕС утвердил механизм санкций в отношении Турции за несанкционированную буровую деятельность у берегов Кипра.

Тогда в Турции заявили, что продолжат разведку месторождений возле Кипра вопреки санкциям ЕС.

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