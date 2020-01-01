Для Лукашенко устроили показательный "разгон протестующих"

Во время показательной демонстрации по разгону протестующих, сотрудники беларусского ОМОНа применили водометы.

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил 28 июля войсковую часть внутренних войск МВД в Минске, где ему продемонстрировали тренировку по разгону акции протеста. Об этом сообщает Наша Нiва.

"А то мы скоро допрыгаемся, будем нянчиться, как в детском саду", - заявил Лукашенко командиру ОМОНа.

Сотрудники ОМОНа Беларуси на показательной тренировке противостояли "участникам акций протеста", которых также изображали силовики.

Ранее сообщалось, что в разных городах Беларуси на митингах в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской приняли участие тысячи людей.

Также сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко может привлечь вооруженные силы для наведения общественного порядка в стране.

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