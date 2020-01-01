Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

Белоррусский президент заявил, что перенес болезнь без симптомов на ногах. Такой вывод сделали врачи.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 28 июля, заявил, что бессимптомно перенес коронавирус, пишет БЕЛТА.

"Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно", - сказал Лукашенко на встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД.

"Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус", - добавил Лукашенко.

Стоит отметить, что белорусский президент на протяжении всей пандемии продолжал работать. Таким образом, он мог заразить коронавирусом множество людей, с которыми контактировал.

Напомним, 2 июля Лукашенко заявил о победе Беларуси над COVID-19.

Согласно официальным данным, в Беларуси зафиксировано 67251 случай коронавируса (+119 за сутки). При этом 60492 человека выздоровело, 538 - умерли.

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