У здания КГБ в Минске задержали журналистов

В этот день неравнодушные белорусы подавали в КГБ ходатайство об изменении меры пресечения экс-кандидату на пост президента.

В Минске силовики во вторник, 28 июля, задержали нескольких журналистов, которые собрались возле Комитета госбезопасности Беларуси, сообщает портал tut.by.

Правоохранители заявили, что везут журналистов "для проверки их удостоверений". Позже сообщалось, что задержанных доставили в Заводское РУВД и после проверки документов отпустили.

В этот же день Мария Колесникова, которая является представителем штаба арестованного экс-претендента на пост главы государства Виктора Бабарико планировала подавать в КГБ ходатайство об изменении ему меры пресечения. Она призвала сделать это "всех неравнодушных" белорусов.

Напомним, сегодня для Лукашенко устроили показательный "разгон протестующих", в ходе которого Для Лукашенко устроили показательный "разгон протестующих", в ходе которого сотрудники белорусского ОМОНа применили водометы.

Ранее по всей Беларуси прошли митинги в поддержку соперницы Лукашенко.

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