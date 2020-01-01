Канада призывает обнародовать информацию из "черных ящиков" самолета МАУ
Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань призвал обнародовать информацию, которую эксперты получили после расшифровки бортовых самописцев сбитого Ираном самолета авиакомпании МАУ. Об этом министра написал в Twitter.
"Канада благодарит французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (ВЕА) за завершение анализа "черных ящиков" самолета рейса PS752. Этим анализом теперь следует должным образом поделиться с международным сообществом, чтобы удостовериться в полном, достоверном и прозрачном расследовании безопасности полетов", - отметил Шампань.
Приложение 13 Конвенции о международной гражданской авиации дает Ирану право по своему усмотрению распоряжаться информацией, полученной при анализе "черных ящиков" сбитого возле Тегерана самолета МАУ. Канадские и другие иностранные эксперты присутствовали в Париже при считывании данных бортовых самописцев, но не могут самовольно делиться полученной информацией с общественностью.
Ранее во внешнеполитическом ведомстве подтвердили, что во Франции завершена расшифровка бортовых регистраторов самолета рейса PS752, и что информация с параметрического (FDR) и языкового (CVR) регистраторов самолета полностью расшифрована.
Глава МИД Украины заявил, что имеющаяся информация позволяет Киеву на переговорах требовать “самой высокой цены” за сбитый самолет.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet