Канада призывает обнародовать информацию из "черных ящиков" самолета МАУ

Согласно международной конвенции, опубликовать данные из самописцев сбитого украинского самолета может только Иран.

Канада хочет знать, что показали данные из "черных ящиков" twitter.com/BEA_Aero

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань призвал обнародовать информацию, которую эксперты получили после расшифровки бортовых самописцев сбитого Ираном самолета авиакомпании МАУ. Об этом министра написал в Twitter.

"Канада благодарит французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (ВЕА) за завершение анализа "черных ящиков" самолета рейса PS752. Этим анализом теперь следует должным образом поделиться с международным сообществом, чтобы удостовериться в полном, достоверном и прозрачном расследовании безопасности полетов", - отметил Шампань.

Приложение 13 Конвенции о международной гражданской авиации дает Ирану право по своему усмотрению распоряжаться информацией, полученной при анализе "черных ящиков" сбитого возле Тегерана самолета МАУ. Канадские и другие иностранные эксперты присутствовали в Париже при считывании данных бортовых самописцев, но не могут самовольно делиться полученной информацией с общественностью.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве подтвердили, что во Франции завершена расшифровка бортовых регистраторов самолета рейса PS752, и что информация с параметрического (FDR) и языкового (CVR) регистраторов самолета полностью расшифрована.

Глава МИД Украины заявил, что имеющаяся информация позволяет Киеву на переговорах требовать “самой высокой цены” за сбитый самолет.

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