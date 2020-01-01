Афганские талибы объявили трехдневное перемирие

Решение о прекращении огня принято руководством Талибана по случаю мусульманского праздника Ид аль-адха.

В предыдущий раз талибы объявляли перемирие по случаю Рамадана AP

Сторонники экстремистского исламского движения Талибан воздерживаться от проведения любых операций в отношении правительственных войск и военных НАТО в Афганистане. Об этом во вторник, 28 июля, сообщил представитель Талибана Забиулла Муджахид.

По его словам, действие перемирия начнется в пятницу и продлится три дня. Решение о прекращении огня принято по случаю мусульманского праздника Ид аль-адха.

В предыдущий раз талибы объявляли перемирие в Афганистане по случаю мусульманского праздника Рамадан.

Как сообщалось, по меньшей мере 13 силовиков были убиты и еще 10 ранены нападения боевиков Талибана в провинции Кундуз на севере страны. Талибы ночью напали на КПП, еще одна атака произошла на шоссе.

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