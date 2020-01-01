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ЕС сделал заявление по Крыму

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Евросоюз выразил обеспокоенность новыми ограничениями свободы передвижения граждан Украины на крымский полуостров и обратно.
ЕС обвинил Россию в нарушении международного права
ЕС обвинил Россию в нарушении международного права
 
Евросоюз расценивает как нарушение международного права церемонию закладки двух новых кораблей для Черноморского флота РФ, в которой принял участие российский президент Владимир Путин. Об этом говорится в официальном заявлении спикера ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности, обнародованном в Брюсселе во вторник, 28 июля.
 
 
"Недавняя церемония закладки двух кораблей в Керчи - еще один четкий шаг в продолжающейся милитаризации полуострова, которая имеет значительное негативное влияние на региональную безопасность в Черном море", - говорится в заявлении. 
 
Евросоюз также выразил обеспокоенность новыми ограничениями свободы передвижения граждан Украины на крымский полуостров и обратно.
 
В ЕС подчеркнули, что доступ на материковую часть Украины и право вернуться к месту жительства должны быть предоставлены безоговорочно, без требования российского паспорта.
 
Пограничники РФ в июле начали штрафовать крымчан за попытку пересечь границу с Крымом по украинскому паспорту. По утверждению ФСБ РФ, украинский паспорт для въезда и выезда является недействительным.
 
Как сообщалось, власти аннексированного Крыма отменили обязательную двухнедельную обсервацию для въезжающих на полуостров. Вместе с тем со среды, 15 июля, для въезда в АРК необходимо иметь справку об отсутствии коронавируса.

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Теги: ЕС, Украина-ЕС, Крым, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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