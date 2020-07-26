Триптих Бэнкси был продан на Sotheby's за 2,9 миллиона долларов

Ранее эти пейзажи висели в лобби отеля, который Бэнкси открыл в 2017 году у стены, разделяющей Израиль и территорию Палестины.

Триптих Бэнкси на тему кризиса с мигрантами в Европе продали за $2,9 млн PA via Reuters

Триптих британского уличного художника Бэнкси был продан в Лондоне за 2,23 млн фунтов (2,9 млн долларов). Об этом, во вторник, 28 июля, сообщает аукционный дом Sotheby's.

Три картины, которые ушли с молотка, написаны маслом и посвященные европейскому миграционному кризису. На них Бэнкси изобразил романтические морские пейзажи в стиле XIX века и добавил спасательные жилеты и буи, чтобы изобразить гибель мигрантов, которые путешествуют в ЕС начиная с 2010-х.

Предварительная оценка триптиха под названием Вид на Средиземное море, 2017 составляла от 800 тысяч фунтов до 1,2 млн фунтов (1-1,5 млн долларов).

Вырученные средства пойдут на строительство нового отделения для лечения острых инсультов и закупку детского реабилитационного оборудования для больницы в Вифлееме.

Бэнкси - самый известный уличный художник. В своих работах он привлекает внимание к важным социально-политическим темам, направленным против политики, войны и капитализма. До сих пор личность художника не раскрыта, существует множество версий того, кто скрывается за творческим псевдонимом.

Работы Бэнкси, который поднимает в своем творчестве вопросы социального неравенства и лицемерия властей, пользуются большой популярностью. В 2010 году Бэнкси представил публике документальный фильм "Выход через сувенирную лавку", который впоследствии был номинирован на премию Оскар.

Ранее сообщалось, что уличный художник из Великобритании Бэнкси пожертвовал триптих Вид на Средиземное море для благотворительного аукциона Sotheby’s.

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