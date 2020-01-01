Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США в Нью-Джерси

Кандидат на пост главы Белого дома, американский рэпер Канье Уэст еще не сформулировал свой предвыборный лозунг.

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст подал документы на регистрацию независимым кандидатом в президенты США в штате Нью-Джерси. Об этом свидетельствуют данные опубликованные во вторник, 28 июля, на сайте избирательной комиссии штата.

Сообщается, что музыкант собрал подписи 1327 зарегистрированных избирателей штата, в то время, как кандидатам в президенты на ноябрьских выборах необходимо преодолеть минимум в 800 подписей. В качестве места проживания Уэст указал свой адрес в штате Вайоминг.

Музыкант уложился в крайний срок, отведенный для регистрации независимым кандидатом в Нью-Джерси. Ранее он также зарегистрировался независимым кандидатом в Миссури и Оклахоме.

Возражающие против баллотирования Уэста могут представить свои доводы в избирком штата Нью-Джерси до 31 июля. Ранее именно это стало препятствием для регистрации его независимым кандидатом в штате Иллинойс. Там пожаловались на подлинность трети из 3,2 тыс. подписей, представленных рэпером.

Напомним, Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США. Позже рэпер заполнил так называемую форму Федеральной избирательной комиссии Соединенных Штатов, чтобы официально претендовать на высший государственный пост в США.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст подал документы на регистрацию независимым кандидатом в президенты США в штате Иллинойс после того, как не смог зарегистрироваться в Южной Каролине.

Ранее музыкант пытался зарегистрироваться независимым кандидатом в президенты в штате Южная Каролина, где провел первую встречу со сторонниками. Однако он не успел собрать необходимые 10 тысяч подписей избирателей в срок.

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