В Латвии трудовых мигрантов обяжут сдавать тест на коронавирус

Государство будет оплачивать анализы в том случае, если за работника платятся налоги, в остальных случаях затраты будет покрывать сам человек.

В Латвии въезжающих трудовых мигрантов будут проверять на COVID-19

Власти Латвии изменили порядок контроля за распространением коронавирусной инфекции, предусмотрев обязательное тестирование прибывающих в страну трудовых мигрантов. Об этом, во вторник, 28 июля, сообщает издание Delfi.

Издание сообщает, что начиная с первого августа трудовые мигранты, прибывающие в Латвию из стран высокого риска заражения, в том числе деятели культуры, должны будут сдать два теста на коронавирус (второй - через 5-7 дней после первого). До получения второго отрицательного результата необходимо будет оставаться на самоизоляции.

Соответствующие решение во вторник было принято на заседании правительства Латвии.

При этом, власти Латвии будут оплачивать прохождение тестирования не во всех случаях. Иностранные граждане смогут пройти тест за счет государства, если за них платит налоги определенное предприятие в стране. В иных случаях тест нужно будет оплачивать самостоятельно.

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 193 445 тестов, выявлены 1220 инфицированных. Выздоровели 1052 человека, умер 31 человек.

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации в Латвии, введенный в связи с эпидемией коронавируса, перестал действовать с 9 июня.

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