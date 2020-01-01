Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Латвии трудовых мигрантов обяжут сдавать тест на коронавирус

Комментариев: 0
Государство будет оплачивать анализы в том случае, если за работника платятся налоги, в остальных случаях затраты будет покрывать сам человек.
В Латвии въезжающих трудовых мигрантов будут проверять на COVID-19
В Латвии въезжающих трудовых мигрантов будут проверять на COVID-19

Власти Латвии изменили порядок контроля за распространением коронавирусной инфекции, предусмотрев обязательное тестирование прибывающих в страну трудовых мигрантов. Об этом, во вторник, 28 июля, сообщает издание Delfi

Издание сообщает, что начиная с первого августа трудовые мигранты, прибывающие в Латвию из стран высокого риска заражения, в том числе деятели культуры, должны будут сдать два теста на коронавирус (второй - через 5-7 дней после первого). До получения второго отрицательного результата необходимо будет оставаться на самоизоляции.

Соответствующие решение во вторник было принято на заседании правительства Латвии.

При этом, власти Латвии будут оплачивать прохождение тестирования не во всех случаях. Иностранные граждане смогут пройти тест за счет государства, если за них платит налоги определенное предприятие в стране. В иных случаях тест нужно будет оплачивать самостоятельно.

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 193 445 тестов, выявлены 1220 инфицированных. Выздоровели 1052 человека, умер 31 человек.

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации в Латвии, введенный в связи с эпидемией коронавируса, перестал действовать с 9 июня. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Латвия, инфекция, тесты, заробитчане, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь