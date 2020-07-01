В Мали самосвал раздавил микроавтобус: 22 жертвы

Лобовое столкновение транспортных средств произошло в области Куликоро на национальной автомагистрали.

На юге африканской страны Мали по меньшей мере 22 человека погибли и 21 пострадал в результате ДТП с участием микроавтобуса и самосвала. Об этом сообщает Al Jazeera в среду, 29 июля.

Указано, что лобовое столкновение транспортных средств произошло накануне утром в области Куликоро на национальной автомагистрали, связывающей город Кангаба и поселок Банкумана.

"Причины аварии – чрезмерная скорость и несоблюдение правил дорожного движения", – заявили в местном министерстве транспорта.

Пострадавшие были доставлены в больницу столицы страны Бамако.

Ранее сообщалось, что в Конго 16 человек погибли в ДТП с грузовиком. Транспортное средство с мукой и пассажирами перевернулось на спуске с горы Камаленге в провинции Танганьика.

А в Китае при падении автобуса в водохранилище погиб 21 человек и еще 15 пострадали. Инцидент произошел в городе Аншунь в юго-западной провинции Гуйчжоу.

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