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Автопортрет Рембрандта установил рекорд на аукционе Sotheby's

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Проданная картина была написана в 1632 году, когда художнику было 26 лет. Она считается очень редкой.
Основная борьба за картину развернулась между шестью коллекционерами
Основная борьба за картину развернулась между шестью коллекционерами

Картина кисти знаменитого голландского художника XVII века Рембрандта была продана в Лондоне за 14,5 фунтов стерлингов ($18,7 млн). Это рекордная цена за автопортрет этого художника, сообщил аукционный дом Sotheby's вечером во вторник, 28 июля.

Основная борьба за картину, оценочная стоимость которой составляла 12-16 млн фунтов ($15-20 млн), развернулась между шестью коллекционерами. Итоговая стоимость полотна в два раза превысила предыдущий рекорд, который был установлен в 2003 году. Тогда автопортрет Рембрандта был продан за 6,9 млн фунтов.

Проданная картина была написана в 1632 году, когда художнику было 26 лет. Она считается очень редкой. По оценкам Sotheby's, она лишь одна из двух, в которой Рембрандт, который создал за свою карьеру не менее 80 автопортретов, изобразил себя в парадной одежде – в воротнике и черной шляпе. Это также один из трех автопортретов, который находится в частной коллекции.

Ранее сообщалось, что триптих британского уличного художника Бэнкси был продан на аукционе Sotheby's за 2,23 млн фунтов ($2,9 млн). Три картины написаны маслом и посвящены европейскому миграционному кризису.

Напомним, картина британского художника Дэвида Хокни "Всплеск" была продана за почти $30 млн. Полотно на торги выставил миллиардер Джозеф Лау. 14 лет назад он приобрел его за 2,9 млн фунтов.

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Теги: искусство, рекорд, картины, художник, картина, торги, художники, Sotheby's, аукцион., Рембрандт, Sotheby’s
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Источник: korrespondent.net

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