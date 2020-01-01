Автопортрет Рембрандта установил рекорд на аукционе Sotheby's

Проданная картина была написана в 1632 году, когда художнику было 26 лет. Она считается очень редкой.

Картина кисти знаменитого голландского художника XVII века Рембрандта была продана в Лондоне за 14,5 фунтов стерлингов ($18,7 млн). Это рекордная цена за автопортрет этого художника, сообщил аукционный дом Sotheby's вечером во вторник, 28 июля.

Основная борьба за картину, оценочная стоимость которой составляла 12-16 млн фунтов ($15-20 млн), развернулась между шестью коллекционерами. Итоговая стоимость полотна в два раза превысила предыдущий рекорд, который был установлен в 2003 году. Тогда автопортрет Рембрандта был продан за 6,9 млн фунтов.

Проданная картина была написана в 1632 году, когда художнику было 26 лет. Она считается очень редкой. По оценкам Sotheby's, она лишь одна из двух, в которой Рембрандт, который создал за свою карьеру не менее 80 автопортретов, изобразил себя в парадной одежде – в воротнике и черной шляпе. Это также один из трех автопортретов, который находится в частной коллекции.

Ранее сообщалось, что триптих британского уличного художника Бэнкси был продан на аукционе Sotheby's за 2,23 млн фунтов ($2,9 млн). Три картины написаны маслом и посвящены европейскому миграционному кризису.

Напомним, картина британского художника Дэвида Хокни "Всплеск" была продана за почти $30 млн. Полотно на торги выставил миллиардер Джозеф Лау. 14 лет назад он приобрел его за 2,9 млн фунтов.

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