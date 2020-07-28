Старейшая оружейная компания США обанкротилась

Американский производитель оружия, основанный 204 года назад, объявил о банкротстве. С 2016 года объемы продаж упали вдвое. У компании долг – четверть миллиарда долларов.

Remington Arms была основана в 1816 году topwar.ru

Старейший американский производитель оружия Remington подал заявление о банкротстве. Компания имеет долги в размере 250 миллионов долларов, пишет Bloomberg.

Представители Remington заявили, что продажи за последние четыре года сократились в два раза - до 437,5 миллиона долларов.

Поданное в суд заявление о банкротстве подразумевает реорганизацию и финансовое оздоровление предприятия, позволяя избежать его ликвидации и распродажи активов. После подачи заявления компания продолжит деятельность под надзором и сможет обслуживать долги.

Remington Arms - крупнейший американский холдинг, производящий широкий ассортимент гражданского и военного огнестрельного оружия, а также боеприпасов и аксессуаров к нему. Компания была основана в 1816 году Элифалетом Ремингтоном.

Напомним, что два года назад из-за падения продаж и больших долгов Remington уже подавал заявление о банкротстве. Тогда также была проведена реорганизация предприятия.

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