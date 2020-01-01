Полиция и пожарные на некоторое время блокировали движение транспорта у здания, чтобы собрать остатки взрывного устройства.

В ночь на среду в греческом портовом городе Пирей произошел взрыв самодельного взрывного устройства у входа в судоходную компанию. Никто не пострадал, сообщает государственное греческое телевидение в среду, 29 июля.

Указано, что в результате взрыва помещению компании был нанесен серьезный материальный ущерб. Полиция и пожарные на некоторое время блокировали движение транспорта у здания, чтобы собрать разбросанные остатки взрывного устройства. Части бомбы были найдены на расстоянии пяти-шести метров от офиса.

Название компании не сообщается. По данным полиции, предварительного предупреждения о заложенном взрывном устройстве в СМИ не поступало.

По данным портала Zougla.gr, это не первый случай нападения на данную судоходную компанию. 17 января этого года неизвестные подложили зажигательное устройство к ее офису, который тогда также получил серьезные повреждения. А 27 января неизвестные подложили мощное зажигательное устройство к дому владельца судоходной компании, где в то время находились его родители.

Cмотрите фотогалерею: В Греции произошел взрыв у офиса судоходной компании

Напомним, в ночь на 27 июля в Греции неизвестные совершили нападение на журналиста и издателя газеты Makeleio Стефаноса Хиоса. Его госпитализировали с двумя пулевыми ранениями.

В Греции возле отделения полиции предотвратили теракт

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet