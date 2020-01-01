В Минске задержали 50 человек у здания КГБ

Среди задержанных были люди, которые пришли подать ходатайство об изменении меры пресечения для Виктора и Эдуарда Бабарико, а также журналисты.

В Минске не менее 50 человек были задержаны у здания Комитета государственной безопасности Беларуси. Об этом накануне сообщил правозащитный центр Весна.

"В Минске 28 июня возле КГБ и в самом здании было задержано более 50 человек. Среди них – люди, которые пришли подать ходатайство об изменении для политзаключенных Виктора и Эдуарда Бабарико мер пресечения, а также журналисты (более десяти – ред.), пришедшие осветить это", – говорится в сообщении.

По информации правозащитников, задержание осуществляли сотрудники ОМОНа, всех задержанных увезли в РУВД Ленинского, Октябрьского и Московского районов. Почти всех освободили без составления протоколов, однако правозащитникам Весны известно о двух административных протоколах.

Все задержанные у КГБ журналисты были доставлены в Заводское РУВД и освобождены после проверки документов.

Накануне представитель штаба Бабарико, которому ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты, Мария Колесникова призвала всех неравнодушных выступить поручителями экс-банкира и его сына Эдуарда, находящихся в СИЗО КГБ по обвинению в ряде экономических преступлений, для изменения им меры пресечения. Во вторник представители штаба подали соответствующее ходатайство в КГБ.

На прошлой неделе стало известно, что в Беларуси предъявили новое обвинение Виктору Бабарико – получение взятки в особо крупом размере в составе организованной группы.

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