Совет ЕС ввел ряд мер в отношении Китая из-за его действий в Гонконге

Принятый пакет мер предполагает введение запрета на экспорт в Китай технологий, которые могут быть использованы для репрессий в Гонконге.

Совет ЕС принял пакет мер в ответ на действия Китая в Гонконге Getty Images

В связи с действиями Китая в Гонконге Совет Евросоюза принял соответствующий пакет мер реагирования. Об этом сообщает пресс-служба Совета в среду, 29 июля.

ЕС обеспокоен по поводу закона о национальной безопасности Гонконга, принятого Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей 30 июня 2020 года.

"Выводы подтверждают поддержку ЕС высокой степени автономии Гонконга по принципу "Одна страна, две системы" и солидарны с жителями Гонконга, устанавливая пакет согласованных мер реагирования в различных сферах", - сказано в заявлении.

Согласно пакету мер, вводятся ограничения на экспорт в Китай оборудования и технологий, которые могут использоваться в Гонконге для репрессий или кибернаблюдения.

Кроме того, ЕС будет учитывать последствия законодательства Китая о национальной безопасности при рассмотрении вопросов убежища, миграции, виз и политики проживания.

В свою очередь ля Гонконга будут расширены возможности финансирования стипендий и академических обменов с участием студентов и университетов. ЕС будет оказывать поддержку гражданскому обществу Гонконга.

Наконец, Совет ЕС призвал до конца 2020 года провести обзор имплементации китайского закона о национальной безопасности и влияния пакета мер реагирования ЕС.

Напомним, что ранее Конгресс США поддержал санкции против Китая за Гонконг. Законопроект предусматривает ограничительные меры в отношении банков, которые обслуживают китайских официальных лиц.

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