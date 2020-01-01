Китай впервые за три месяца показал антирекорд по COVID

Среди выявленных за сутки 101 новых случаев коронавируса 98 были обнаружены в северо-западном Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Последний антирекорд был в апреле

Национальная комиссия по здравоохранению Китая за прошедшие сутки зарегистрировала в стране 101 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает CNA.

"Китай заявил о 101 новом случае коронавируса, самый высокий суточный показатель за прошедшие три месяца", - говорится в сообщении.

По данным комиссии, из 101 нового случая 98 были обнаружены в северо-западном Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Еще три случая COVID-19 считают завезенными из-за рубежа.

Отмечается, что в последний раз такое большое количество случаев заболевания коронавируса в КНР было обнаружено 13 апреля. Тогда было объявлено о 108 заражений.

Всего в стране уже зарегистрировано 84 060 людей с COVID-19.

Как сообщалось, в Китае шесть миллионов жителей города за четыре дня протестируют на коронавирус.

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