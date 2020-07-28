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В Италии продлили чрезвычайное положение из-за пандемии

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Продление режима ЧП было необходимо, как с учетом экономической ситуации, так и учитывая то, что коронавирус продолжает циркулировать в Италии .
Антонио Конте выступил перед голосованием в Сенате
Антонио Конте выступил перед голосованием в Сенате

Сенат Италии поддержал предложение правительства о продлении действия режима чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом накануне сообщила ANSA.

Указано, что Сенат одобрил предложение о продлении чрезвычайного положения до 15 октября, хотя ожидалось, что его продлят до 31 октября. Решение поддержали 157 сенаторов, 125 были против и еще трое воздержались.

Перед голосованием премьер-министр Джузеппе Конте выступил перед сенаторами. Он заявил, что продление режима ЧП необходимо, как с учетом экономической ситуации, так и учитывая то, что коронавирус продолжает циркулировать в стране.

Как известно, правительство Италии объявило чрезвычайное положение в начале января для преодоления последствий пандемии. Срок его действия завершался в конце июля.

Напомним, Италия является одной из наиболее пострадавших от пандемии стран в Европе. Число инфицированных здесь превышает 246 тысяч. Скончались более 35 тысяч человек.

Накануне сообщалось, что Украина и Италия отменили ограничения на полеты между странами.

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Теги: Италия, эпидемия, ЧП, пандемия, чрезвычайное положение, сенат, Конте, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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