Россия начала масштабные учения на Черном море

Планируются тренировки по ведению морского боя, противовоздушной и противодиверсионной обороне, уничтожению морских и береговых целей.

Черноморский флот РФ начал военные учения, в котором участвуют более 20 кораблей. Они уже вышли в море, сообщает пресс-служба флота в среду, 29 июля.

"Планируются тренировки по ведению морского боя, противовоздушной и противодиверсионной обороне, уничтожению морских и береговых целей. Также экипажам предстоит отработать защиту корабля при стоянке на незащищенном рейде и ликвидацию условного пожара или пробоины", – говорится в сообщении.

Среди задействованных кораблей фрегат Адмирал Эссен, сторожевой корабль Пытливый, патрульный корабль Дмитрий Рогачев, малые ракетные корабли Орехово-Зуево и Ингушетия, а также большие десантные корабли Цезарь Куников и Саратов.

К маневрам также привлечены самолеты и вертолеты морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота РФ.

Напомним, 27 июля на Черном море завершились учения Sea Breeze-2020. В них участвовали более 20 кораблей, а также самолеты, вертолеты и около 2 тысяч военных из Украины, США, Болгарии, Грузии, Норвегии, Румынии, Испании и Турции.

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