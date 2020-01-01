Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Россия начала масштабные учения на Черном море

Комментариев: 0
Планируются тренировки по ведению морского боя, противовоздушной и противодиверсионной обороне, уничтожению морских и береговых целей.
Российский фрегат Адмирал Эссен принимает участие в учениях
Российский фрегат Адмирал Эссен принимает участие в учениях
oaoosk.ru

Черноморский флот РФ начал военные учения, в котором участвуют более 20 кораблей. Они уже вышли в море, сообщает пресс-служба флота в среду, 29 июля.

"Планируются тренировки по ведению морского боя, противовоздушной и противодиверсионной обороне, уничтожению морских и береговых целей. Также экипажам предстоит отработать защиту корабля при стоянке на незащищенном рейде и ликвидацию условного пожара или пробоины", – говорится в сообщении.

Среди задействованных кораблей фрегат Адмирал Эссен, сторожевой корабль Пытливый, патрульный корабль Дмитрий Рогачев, малые ракетные корабли Орехово-Зуево и Ингушетия, а также большие десантные корабли Цезарь Куников и Саратов.

К маневрам также привлечены самолеты и вертолеты морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота РФ.

Напомним, 27 июля на Черном море завершились учения Sea Breeze-2020. В них участвовали более 20 кораблей, а также самолеты, вертолеты и около 2 тысяч военных из Украины, США, Болгарии, Грузии, Норвегии, Румынии, Испании и Турции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Черноморский флот, Черное море, корабль, корабли, учения, черноморский флот рф, Военные учения
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь